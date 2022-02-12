ВСУ соблюдают режим прекращения огня - Залужный

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка", - говорится в сообщении Залужного.

Контекст

В социальных сетях сообщалось, что якобы над Донецком прогремел очень громкий взрыв, который якобы был слышен в разных районах города. Затем же главарь боевиков "ДНР" опроверг распространенную информацию.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

11 февраля The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

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