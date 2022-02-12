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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗCУ дотримуються режиму припинення вогню - Залужний

ЗCУ дотримуються режиму припинення вогню - Залужний

Київ • УНН

 • 20318 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька", - йдеться у повідомленні Залужного.

Контекст

У соціальних мережах повідомлялося, що нібито над Донецьком пролунав дуже гучний вибух, який нібито було чути у різних районах міста. Потім же ватажок бойовиків "ДНР" спростував поширену інформацію.

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

11 лютого The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін нібито вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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