Сбывали поддельные доллары США и огнестрельное оружие с боеприпасами: в столице разоблачили преступную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Правоохранители разоблачили группу лиц, которые на территории города Киева организовали сбыт поддельных долларов США и огнестрельного оружия с боеприпасами к нему. Задержаны пять человек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
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«При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачены и задержаны пять человек по фактам сбыта поддельных денежных средств и незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 УК Украины)», - говорится в сообщении
Детали
В ходе следствия правоохранители провели оперативную закупку автоматического оружия и поддельных американских долларов, после чего «на горячем» задержали трех участников группы.
В дальнейшем по результатам 16 санкционированных обысков были задержаны еще двое участников группы.
Во время обысков, которые были проведены по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли 15 тыс. долларов США номиналом 100 долларов с признаками подделки, более 25 кг вещества растительного происхождения, оружие и боеприпасы.
Сейчас пять человек задержаны и четырем из них сообщено о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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