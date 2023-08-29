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Збували підроблені долари США та вогнепальну зброю з боєприпасами: у столиці викрито злочину групу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Правоохоронці викрили групу осіб, які на території міста Києва організувала збут підроблених доларів США та вогнепальної зброї з боєприпасами до неї. Затримано пятеро людей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано п’ятьох осіб за фактами збуту підроблених грошових коштів та незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України)», - йдеться в повідомленні

Деталі

У ході слідства правоохоронці провели оперативну закупку автоматичної зброї та підроблених американських доларів, після чого «на гарячому» затримали трьох учасників групи.

Надалі за результатами 16 санкціонованих обшуків були затримані ще двоє учасників групи.

Під час обшуків, які були проведені за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили 15 тис. доларів США номіналом 100 доларів з ознаками підробки, понад 25 кг речовини рослинного походження, зброю та боєприпаси.

Наразі п’ятьох осіб затримано та чотирьом з них повідомлено про підозру.

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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