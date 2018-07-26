Сбитие ИЛ-76: подозреваемый был в феврале ранен в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Среди раненых представителей ЧВК "Вагнер" во время наступления российских наемников 7 февраля 2018 года есть лицо, подозреваемое в причастности к сбиванию самолета ВСУ вблизи Луганска. Об этом во время брифинга завил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.
"Среди раненых (07.02.18 - ред.) есть лицо, которое подозревается СБУ в причастности к сбиванию 14 июня 2014 года, вблизи Луганска грузового самолета ВСУ Ил-76, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих", - сообщил представитель СБУ.
Ранее СБУ установило и идентифицировало лица 206 наемников ЧВК "Вагнер", которые непосредственно принимали участие в так называемом "пригожинськом наступлении" в Сирии, когда по разным данным погибло от нескольких десятков до нескольких сотен граждан РФ. Об этом во время брифинга завил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.
Как сообщал УНН, 14 июня 2014 боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.
Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.