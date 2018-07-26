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Збиття ІЛ-76: підозрюваного було у лютому поранено у Сирії

Збиття ІЛ-76: підозрюваного було у лютому поранено у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Серед поранених представників ПВК "Вагнер" під час наступу російських найманців 7 лютого 2018 року є особа, підозрювана у причетності до збиття літака ЗСУ поблизу Луганська. Про це під час брифінгу завив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.

"Серед поранених (07.02.18 – ред.) є особа яка підозрюється СБУ у причетності до збиття 14 червня 2014 року, поблизу Луганська вантажного літака ЗСУ ІЛ-76, внаслідок чого загинуло 49 українських військовослужбовців", - повідомив представник СБУ.

Раніше СБУ встановило та ідентифікувало особи 206 найманців ПВК "Вагнер", які безпосередньо брали участь у так званому "пригожинському наступу" у Сирії, коли за різними даними загинуло від декількох десятків до декількох сотень громадян РФ. Про це під час брифінгу завив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 р. бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.

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