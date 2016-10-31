Убыток государству, нанесенный 80 банками, пребывающими в процессе ликвидации, оценивается в 137 млрд грн

При этом сумма убытков, нанесенных государству в результате банкротства только четырех банков — “Имекс”, “Финансовая инициатива”, VAB Банк и “Финансы и Кредит”, — составляет 47,5 млрд грн. Из них 21,4 млрд грн — задолженность четырех банков по рефинансированию НБУ, и 26,2 млрд грн — сумма депозитов вкладчиков, подлежащих компенсации за счет ФГВФЛ, говорится в статье издания.

“Подробности” обращают внимание, что владельцы ликвидированных банков использовали финансовые учреждения для кредитования собственного бизнеса, привлекая сбережения населения по ставкам выше рыночных.

“Владельцы привлекали средства вкладчиков, прежде всего, для активного кредитования собственного бизнеса. Общая сумма кредитования бизнеса владельцев банков „Имекс“, „Финансовая инициатива“, VAB Банк и „Финансы и Кредит“ составила 63,3 млрд грн. Работая как пылесосы, пополняющие оборотные средства бизнеса, банки попали в жесткую зависимость от качества его управления. С легко прогнозируемым финалом”, — указывает издание.

“Подробности” акцентируют, что владельцы обанкротившихся банков не понесли наказания, а компенсацию долгов перед вкладчиками и задолженности по рефинансированию НБУ переложили на государственный бюджет. При этом сумма убытков соразмерна годовым объемам финансирования основных расходов государственного бюджета.

“Это немногим меньше годового бюджета Министерства обороны (57 млрд грн — в 2016 г.) или Министерства здравоохранения Украины (58 млрд грн). Это значительно больше годового бюджета закупки вооружений для нашей армии. Этих денег хватило бы на годовое увеличение всех пенсий на 20% или удвоение зарплат педагогов и врачей”, — резюмирует издание.

На сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы 376 заявлений на владельцев и руководителей неплатежеспособных банков на общую сумму 187 млрд грн.

“На сегодняшний день 3214 заявлений подано Фондом гарантирования. 3214 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму 256 млрд гривен. И 376 заявлений на владельцев и руководство неплатежеспособных банков на общую сумму 187 млрд гривен”, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Hromadske.ua.