Збиток державі, завданий 80 банками, які перебувають в процесі ліквідації, оцінюється в 137 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Загальний збиток, нанесений державі 80 банками, які перебувають в процесі ліквідації, оцінюється в 137 млрд грн, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У суму збитків входить 84 млрд грн компенсацій вкладникам, які покриваються за рахунок ФГВФО, і 53 млрд грн заборгованості банків по рефінансуванню НБУ. Такі дані повідомляють " Подробности ", передає УНН.
При цьому сума збитків, завданих державі в результаті банкрутства тільки чотирьох банків - "Імекс", "Фінансова ініціатива", VAB Банк і "Фінанси та Кредит", - становить 47,5 млрд грн. З них 21,4 млрд грн - заборгованість чотирьох банків по рефінансуванню НБУ, і 26,2 млрд грн - сума депозитів вкладників, які підлягають компенсації за рахунок ФГВФО, йдеться в статті видання.
"Подробиці" звертають увагу, що власники ліквідованих банків використовували фінансові установи для кредитування власного бізнесу, залучаючи заощадження населення за ставками вище ринкових.
"Власники залучали кошти вкладників, перш за все, для активного кредитування власного бізнесу. Загальна сума кредитування бізнесу власників банків "Імекс", "Фінансова ініціатива", VAB Банк і "Фінанси та Кредит" склала 63,3 млрд грн. Працюючи як пилососи, які поповнюють обігові кошти бізнесу, банки потрапили в жорстку залежність від якості його управління. З легко прогнозованим фіналом ", - вказує видання.
"Подробиці" акцентують, що власники збанкрутілих банків не понесли покарання, а компенсацію боргів перед вкладниками і заборгованості по рефінансуванню НБУ переклали на державний бюджет. При цьому сума збитків співмірна річними обсягами фінансування основних витрат державного бюджету.
"Це трохи менше річного бюджету Міністерства оборони (57 млрд грн - в 2016 г.) або Міністерства охорони здоров'я України (58 млрд грн). Це значно більше річного бюджету закупівлі озброєнь для нашої армії. Цих грошей вистачило б на річне збільшення всіх пенсій на 20% або подвоєння зарплат педагогів і лікарів ", - резюмує видання.
На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав у правоохоронні органи 376 заяв на власників і керівників неплатоспроможних банків на загальну суму 187 млрд грн.
"На сьогоднішній день 3214 заяв подано Фондом гарантування. 3214 заяв про скоєння кримінальних злочинів на загальну суму 256 млрд гривень. І 376 заяв на власників і керівництво неплатоспроможних банків на загальну суму 187 млрд гривень ", заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в інтерв'ю Hromadske.ua .