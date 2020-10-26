Убыточный "Энергоатом" насчитывал премии руководству во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Убыточный НАЭК "Энергоатом" насчитывал премии руководству во время карантина. Соответствующую информацию предоставил "Энергоатом" в ответ на запрос УНН.
В запросе в частности говорилось о том, что руководитель "Энергоатома" Петр Котин смог получить в апреле-мае зарплату в размере более 400 тыс. грн при правительственном ограничении в 47,2 тыс. грн. В "Энергоатоме" объяснили это выплатой премий.
Там отметили, что в апреле Котин получил заработную плату за март по своему прежнему месту работы - генеральный директор ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом". Также в апреле Котину было начислена премию за I квартал 2020 года.
Ранее УНН сообщал, что руководство "Энергоатома" премирует друг друга в то время, как государственное предприятие фиксирует многомиллиардные убытки. В частности, премия летом была выдана и.о. гендиректора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Максиму Зорину. В то же время, за "Энергоатомом" стали замечать махинации на рынке и искусственный обвал цен.
В общем, за первое полугодие 2020 года убыток "Энергоатома" составил уже 2,6 млрд грн против 1 млрд прибыли прошлого года.
Справка УНН: "Энергоатом" - оператор атомных электростанций Украины.