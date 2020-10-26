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Збитковий "Енергоатом" нараховував премії керівництву під час карантину

Збитковий "Енергоатом" нараховував премії керівництву під час карантину

Київ • УНН

 • 27420 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Збитковий НАЕК "Енергоатом" нараховував премії керівництву під час карантину. Відповідну інформацію надав "Енергоатом" у відповідь на запит УНН.

У запиті зокрема йшлося про те, що керівник "Енергоатому" Петро Котін зміг отримати у квітні-травні зарплату у розмірі понад 400 тис. грн при урядовому обмеженні у 47,2 тис. грн. В "Енергоатомі" пояснили це виплатою премій.

Там зазначили, що у квітні Котін отримав заробітну плату за березень за своїм попереднім місцем роботи - генерального директора ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом". Також у квітні Котіну було нараховано премію за І квартал 2020 року.

Раніше УНН повідомляв, що керівництво "Енергоатому" преміює один одного у той час, як державне підприємство фіксує багатомільярдні збитки. Зокрема, премія влітку була видана в.о. гендиректора ВП "Енергоатом-Трейдинг" Максиму Зоріну. У той саме час, за "Енергоатомом" стали помічати махінації на ринку і штучний обвал цін.

Загалом, за перше півріччя 2020 року збиток "Енергоатому" склав вже 2,6 млрд грн проти 1 млрд прибутку минулого року.

Довідка УНН: "Енергоатом" - оператор атомних електростанцій України.

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