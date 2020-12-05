Убытки от потерь армии Армении во время войны в Карабахе оценили в 4,8 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время военных действий вокруг Нагорного Карабаха около 80% армянской армии полностью разгромлено. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, пишет Anadolu, передает УНН.
“Армии нет, это не только поражение, разгром”, — заявил Багратян.
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) оценил материальный ущерб армянской стороны от потерь оружия и техники в 4,8 млрд долларов.
После того, как азербайджанская армия в ходе начавшейся 27 сентября операции взяла под контроль 5 городов, 4 поселка и 286 сел, Армения признала поражение и подписала соглашение, в котором обязалась передать Азербайджану Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы.
Армения 15 ноября с помощью России обратилась к Азербайджану с просьбой предоставить еще немного времени для выхода из Кельбаджара. Азербайджан согласился продлить время до 25 ноября.
В соответствии с соглашением, Армения 20 ноября покинула Агдам, а 1 декабря передала Азербайджану Лачин.
Как сообщал УНН, официальное число военных потерь Азербайджана в войне в Карабахе превысило количество жертв со стороны Армении.
Напомним, в субботу на площади Свободы в Ереване представители оппозиции вновь потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считая его ответственным за беды, связанные с 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Ему дали время до полудня 8 декабря чтобы добровольно уйти с должности, угрожая протестами по всей стране.