Офіційна кількість жертв Азербайджану у війні в Карабасі - перевищила кількість жертв зі сторони Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міноборони Азербайджану вперше опублікувало дані про військові втрати в ході конфлікту в Карабасі, згідно з оприлюдненими даними — під час конфлікту з боку Баку загинуло більше військовослужбовців, ніж з боку Єревана, зазначає УНН.
За інформацією відомства, загинули 2 783 військовослужбовці. Ще понад сто вважаються зниклими без вести. У госпіталях знаходяться 1 245 військових.
Міноборони Вірменії 17 листопада, через тиждень після закінчення бойових дій, повідомляло, що в ході конфлікту загинули 2 425 вірменських військовослужбовців.
З початку війни також повідомлялося про загибель десятків мирних жителів, конкретну кількість жодна зі сторін не уточнювала.
Конфлікт в Карабасі закінчився підписанням угоди про припинення вогню, підготовленої за посередництва Росії. Перемогу здобув Азербайджан — він отримав контроль над майже половиною території, яка раніше контролювалася невизнаною Нагірно-Карабахської Республікою.
27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.
9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні будуть розміщені російські миротворці.