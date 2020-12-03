Официальное число жертв Азербайджана в войне в Карабахе - превысило количество жертв со стороны Армении

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Киев  •  УНН

 • 18139 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Минобороны Азербайджана впервые опубликовало данные о военных потерях в ходе конфликта в Карабахе, согласно оглашенным данным — во время конфликта со стороны Баку погибло больше военнослужащих, чем со стороны Еревана, отмечает УНН.

По информации ведомства, погибли 2 783 военнослужащих. Еще более ста считаются пропавшими без вести. В госпиталях находятся 1 245 военных.

Минобороны Армении 17 ноября, спустя неделю после окончания боевых действий, сообщало, что в ходе конфликта погибли 2 425 армянских военнослужащих.

С начала войны также сообщалось о гибели десятков мирных жителей, конкретное число ни одна из сторон не уточняла.

Конфликт в Карабахе закончился подписанием соглашения о прекращении огня, подготовленном при посредничестве России. Победу одержал Азербайджан — он получил контроль над почти половиной территории, которая ранее контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

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