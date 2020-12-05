Збитки від втрат армії Вірменії під час війни в Карабасі оцінили у 4,8 млрд доларів

“Армії немає, це не тільки поразка, це розгром”, — заявив Багратян.

Азербайджанський державний економічний університет (UNEC) оцінив матеріальний збиток вірменської сторони від втрат зброї і техніки у 4,8 млрд доларів.

Після того, як азербайджанська армія в ході розпочатої 27 вересня операції взяла під контроль 5 міст, 4 селища і 286 сіл, Вірменія визнала поразку і підписала угоду, в якому зобов’язалася передати Азербайджану Агдамський, Лачинський і Кельбаджарський райони.

Вірменія 15 листопада за допомогою Росії звернулася до Азербайджану з проханням надати ще трохи часу для виходу з Кельбаджара. Азербайджан погодився продовжити час до 25 листопада.

Відповідно до угоди Вірменія 20 листопада покинула Агдам, а 1 грудня передала Азербайджану Лачін.

Як повідомляв УНН, офіційна кількість військових втрат Азербайджану у війні в Карабасі перевищила кількість жертв зі сторони Вірменії.

Нагадаємо, у суботу на площі Свободи в Єревані представники опозиції знову зажадали відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, вважаючи його відповідальним за біди, пов’язані з 44-денною війною в Нагірному Карабасі. Йому дали час до опівдня 8 грудня, щоб добровільно піти з посади, погрожуючи протестами по всій країні.