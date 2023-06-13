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Ущерб окружающей среде из-за бомбардировки военных объектов в 2022 году достигает почти 300 млрд грн

Киев • УНН

 • 1018798 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине убытки окружающей среде из-за бомбардировки россиянами военных объектов только в 2022 году оцениваются в 298 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Military Media Center.

Ущерб окружающей среде из-за бомбардировки военных объектов в 2022 году достигает почти 300 млрд грн

Цитата

"Ущерб окружающей среде из-за бомбардировки оккупантами военных объектов только в 2022 году оцениваются в 298 млрд грн", - говорится в сообщении.

Представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь отметил, что соответствующая оценка, которая учитывает загрязнение территорий и выбросы в атмосферу, проведена в рамках работы совместной рабочей группы с участием специалистов Минобороны и Минприроды.

По всем фактам бомбардировок военная прокуратура и СБУ зарегистрировали соответствующие уголовные производства.

"За это год (2023 – ред.) мы провели обследование около 40 объектов, и соответствующие расчеты сейчас проводятся Госэкоинспекцией", - добавил представитель Минобороны.

Напомним

Подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к ущербу окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро.

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