Збитки довкіллю через бомбардування військових об’єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні збитки довкіллю через бомбардування росіянами військових об’єктів тільки у 2022 році оцінюються у 298 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Military Media Center.
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"Збитки довкіллю через бомбардування окупантами військових об’єктів тільки у 2022 році оцінюються у 298 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар зазначив, що відповідна оцінка, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля.
За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.
"За це рік (2023 – ред.) ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", - додав представник Міноборони.
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