Убытки банковского сектора в прошлом году составили 24,4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Банковский сектор завершил 2017 с убытком в 24,4 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Из-за значительных объемов отчислений в резервы, банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 млрд грн — в основном за счет четырех крупных банков, в частности ПриватБанка”, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что количество банков, которые демонстрируют доходность увеличивается.
Так, количество убыточных банков за прошлый год сократилось до 18 с 33 в 2016 году.
“Как и ожидал НБУ, в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении”, — добавили в Нацбанке.
Напомним, одной из целей стратегии реформирования банковского сектора является уменьшение доли участия государства. Планируется за 5 лет уменьшить эту долю до 24% с 55%.