Збитки банківського сектору минулого року склали 24,4 млрд грн

“Через значні обсяги відрахувань у резерви, банківський сектор завершив рік зі збитком у 24,4 млрд грн — переважно за рахунок чотирьох великих банків, зокрема ПриватБанку”, — сказано у повідомленні.

Водночас зазначається, що кількість банків, які демонструють прибутковість збільшується.

Так, кількість збиткових банків за минулий рік скоротилася до 18 із 33 у 2016 році.

“Як і очікував НБУ, у 2017 році операційний дохід сектору збільшився на 10% в річному вимірі”, — додали у Нацбанку.

Нагадаємо, однією з цілей стратегії реформування банківського сектору є зменшення частки участі держави. Планується за 5 років зменшити цю частку до 24% з 55%.