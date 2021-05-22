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Сбитый самолет МАУ: какими будут последствия решения суда Канады для Ирана

Киев • УНН

 • 20780 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Родственники погибших в самолете МАУ под Тегераноом смогут получить компенсации но этот путь будет долгим и только после решения Высшего суда канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Сбитый самолет МАУ: какими будут последствия решения суда Канады для Ирана

Детали

Уничтожение украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) "Корпусом стражей исламской революции" в январе 2020 году в Иране было преднамеренным актом терроризма. Такое решение принял Верховный суд Онтарио 20 мая.

Решение позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана.

За несколько недель стоит ожидать решения суда о том, сколько Иран должен выплатить. Предварительно истцы требовали минимум 1,25 миллиарда долларов США компенсации.

Однако после этого начнутся проблемы. Кроме того, что Иран будет отрицать, что самолет был сбит преднамеренно, и не будет платить компенсацию добровольно, сложности могут возникнуть и с арестом иранского имущества для выплаты компенсаций.

Иранские самолеты не летают в Канаду, а значит, надо будет искать какие-то другие компенсаторы.

Издание отмечает, что существует несколько путей, чтобы выбить эти средства.

"Можно обратиться к международному уголовному суду, подавать частные жалобы".

Власти Ирана назвали безосновательным решение канадского суда о признании терактом сбивания пассажирского самолета  МАУ.

Представитель иранского МИД назвал решение суда Канады "чисто политическим" и таким, что "противоречит правовым принципам и международным обязательствам Канады".

Как рассказала ВВС корреспондент персидской службы ВВС Фарин Ассема, Тегеран настаивает, что самолет был сбит нечаянно и это не было "террористическим актом".

Что было раньше

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хассан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбивания самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, который увидел в пассажирском лайнере, который только что взлетел из международного аэропорта Тегерана, "цели противника".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбивания украинского самолета.

В апреле стало известно, что в Иране десяти чиновникам, якобы, предъявлено обвинение по делу о катастрофе украинского "Боинга" под Тегераном в января 2020 года.

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