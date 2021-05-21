Суд у Канаді визнав збиття Іраном літака МАУ терористичним актом

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Суддя Едвард Белобаба ухвалив рішення “на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними”.

“Позивачі встановили, що збиття відповідачами рейсу 752 було терористичним актом і являє собою "терористичну діяльність“, - додав суддя.

Деталі

У своєму рішенні суддя суду Онтаріо спирався на думку двох експертів, один з яких прийшов до висновку, що Стражі ісламської революції “знали, що рейс PS752 був цивільним літаком, і навмисно збили його з наміром знищити”.

Суддя виніс рішення за замовчуванням проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих на борту рейсу Міжнародних авіаліній України від 8 січня 2020 року.

Судові документи були передані Ірану, але він не захищався під час судового розгляду.

У справі фігурантами, серед інших, є Іран, Стражі ісламської революції, Іранські збройні сили і верховний аятола Алі Хаменеї.

Рішення фактично дозволяє сім’ям в Канаді вимагати відшкодування збитків від Ірану, пише видання.

Що було раніше

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”. Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.

Катастрофа літака МАУ

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня 2020 року. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців. Також на борту були канадці.

Іранські війська 11 січня повідомили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.