Суд в Канаде признал сбитие Ираном самолета МАУ террористическим актом

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Судья Эдвард Белобаба заключил “на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными”.

“Истцы установили, что сбитие ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой “террористическую деятельность”, — добавил судья.

Детали

В своем решении судья суда Онтарио опирался на мнение двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Стражи исламской революции “знали, что рейс PS752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить”.

Судья вынес решение по умолчанию против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса Международных авиалиний Украины 8 января 2020 года.

Судебные документы были переданы Ирану, но он не защищался в ходе судебного разбирательства.

В деле фигурантами, среди прочих, являются Иран, Стражи исламской революции, Иранские вооруженные силы и верховный аятолла Али Хаменеи.

Решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана, пишет издание.

Что было ранее

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”. Украина назвала этот отчет “сборником манипуляций”.

Катастрофа самолета МАУ

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев. Также на борту были канадцы.

Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.