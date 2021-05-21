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The Guardian

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Іран відкидає рішення канадського суду про відповідальність Тегерана за збитий літак МАУ

Київ • УНН

 • 19485 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Іран заявив в п'ятницю, що суд Онтаріо не володіє юрисдикцією розглядати позов про відшкодування збитку в результаті аварії пасажирського літака МАУ, збитого в минулому році над Тегераном, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран відкидає рішення канадського суду про відповідальність Тегерана за збитий літак МАУ

Деталі

Верховний суд канадської провінції Онтаріо постановив у четвер, що катастрофа літака МАУ була навмисним терористичним актом, і що тепер Іран повинен відшкодувати збиток сім'ям постраждалих в катастрофі.

"Всі знають, що канадський суд не володіє юрисдикцією щодо цієї авіакатастрофи, оскільки вона відбулася за межами Канади", - заявив репортерам офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

Крім того, за його словами, це рішення "не грунтується на свідченнях свідків".

Відзначається, що суддя не виніс рішення про компенсації, які будуть розглянуті на наступних слуханнях. Коли позов був вперше представлений, в ньому значилися вимоги як мінімум у 1,2 млрд доларів компенсації.

Що було раніше

Як стало відомо канадським ЗМІ, Верховний суд Онтаріо виніс рішення про те, що збиття літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в небі над іранської столиці Тегерані було навмисним терористичним актом. Повідомляється, що рішення фактично дозволяє сім'ям в Канаді вимагати відшкодування збитку від Ірану.

Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року "помилку оператора системи ППО". Україна назвала цей звіт "збіркою маніпуляцій".

Катастрофа літака МАУ

Рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня 2020 року. В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців. Також на борту були канадці.

Іранські війська 11 січня повідомили, що український Boeing був збитий випадково, причиною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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