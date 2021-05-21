Иран отвергает решение канадского суда об ответственности Тегерана за сбитый самолет МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Иран заявил в пятницу, что суд Онтарио не обладает юрисдикцией рассматривать иск о возмещении ущерба в результате аварии пассажирского самолета МАУ, сбитого в прошлом году над Тегераном, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил в четверг, что катастрофа самолета МАУ была преднамеренным террористическим актом, и теперь Иран должен возместить ущерб семьям пострадавших в катастрофе.
"Все знают, что канадский суд не обладает юрисдикцией в отношении этой авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады", - заявил репортерам официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
Кроме того, по его словам, это решение "не основывается на показаниях свидетелей".
Отмечается, что судья не вынес решения о компенсации, которые будут рассмотрены на следующих слушаниях. Когда иск был впервые представлен, в нем значились требования как минимум в 1,2 млрд долларов компенсации.
Что было раньше
Как стало известно канадским СМИ, Верховный суд Онтарио вынес решение о том, что сбивания самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины в небе над иранской столице Тегераном было преднамеренным террористическим актом. Сообщается, что решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана.
Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в января 2020 года "ошибку оператора системы ПВО" . Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".
Катастрофа самолета МАУ
Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев. Также на борту были канадцы.
Иранские войска 11 января сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, причиной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.