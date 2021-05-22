Збитий літак МАУ: якими будуть наслідки рішення суду Канади для Ірану

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Знищення українського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) "Корпусом вартових ісламської революції" в січні 2020 року в Ірані було навмисним актом тероризму. Таке рішення ухвалив Верховний суд Онтаріо 20 травня.

Рішення дозволяє сім'ям в Канаді вимагати відшкодування збитку від Ірану.

За кілька тижнів варто очікувати рішення суду про те, скільки Іран повинен виплатити. Попередньо позивачі вимагали щонайменше 1,25 мільярда доларів США компенсації.

Проте після цього почнуться проблеми. Крім того, що Іран заперечуватиме, що літак був збитий навмисно, і не платитиме компенсацію добровільно, складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій.

Іранські літаки не літають до Канади, а отже, треба буде шукати якісь інші компенсатори.

Видання зазначає, що кілька шляхів, щоб вибити ці кошти.

"Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги".

Влада Ірану назвала безпідставним рішення канадського суду про визнання терактом збиття пасажирського літака МАУ.

Представник іранського МЗС назвав рішення суду Канади "суто політичним" і таким, що "суперечить правовим принципам і міжнародним зобов'язанням Канади".

Як розповіла ВВС кореспондентка перської служби ВВС Фарін Ассемі, Тегеран наполягає, що літак було збито ненавмисно і це не було "терористичним актом".

Що було раніше

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, в якому причиною збиття літака МАУ названа "помилка" оператора ППО, який побачив в пасажирському лайнері, що тільки но злетів з міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.

У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам, нібито, висунули звинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном в січні 2020 року