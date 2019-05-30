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Сбитый Ил-76: суд рассмотрит апелляцию вдовы командира самолета

Сбитый Ил-76: суд рассмотрит апелляцию вдовы командира самолета

Киев  •  УНН

 • 10603 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Апелляционный суд Запорожской области 5 июня рассмотрит апелляцию на решение Мелитопольского суда об отказе признать, что гибель в июне 2014 года командира транспортного самолета Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полсотни украинских защитников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Запорожского апелляционного суда.

"Дело назначить к рассмотрению в судебном заседании на 5 июня 2019 года в 14:40. В судебное заседание вызвать участников дела", - говорится в сообщении.

Также народный депутат Украины Андрей Сенченко сообщил у себя на странице в Facebook, что состоится рассмотрение апелляционной жалобы вдовы командира Ил-76 Татьяны Чимирковой.

"Во вторник, 5 июня, состоится важное событие: Апелляционный суд Запорожской области будет рассматривать апелляцию Татьяны Чимирковой, вдовы командира Ил-76, на возмутительное решение судьи Мелитопольского суда Юлии Горбачевой", - написал Сенченко.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала это событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Как сообщал УНН, летчики авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины глубоко возмущены решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой об отказе признать, что гибель в июне 2014 года командира транспортного самолета Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полсотни украинских защитников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

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