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Збитий ІЛ-76: суд розгляне апеляцію вдови командира літака

Збитий ІЛ-76: суд розгляне апеляцію вдови командира літака

Київ • УНН

 • 10604 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Апеляційний суд Запорізької області 5 червня розгляне апеляцію на рішення Мелітопольського суду щодо відмови визнати, що загибель в червні 2014 року командира транспортного літака Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Олександра Бєлого та півсотні українських захисників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Запорізького апеляційного суду.

"Справу призначити до розгляду в судове засідання на 5 червня 2019 року о 14:40. В судове засідання викликати учасників справи", - йдеться в повідомленні.

Також народний депутат України Андрій Сенченко повідомив у себе на сторінці у Facebook, що відбудеться розгляд апеляційної скарги вдови командира ІЛ-76 Тетяни Чіміркової.

"У вівторок, 5 червня, відбудеться важлива подія: Апеляційний суд Запорізької області розглядатиме апеляцію Тетяни Чіміркової, вдови командира ІЛ-76, на обурливе рішення судді Мелітопольського суду Юлії Горбачової", - написав Сенченко.

Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб, включно із 40 десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала цю подію як терористичний акт, кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).

Як повідомляв УНН, льотчики авіації Повітряних Сил Збройних Сил України глибоко обурені рішенням судді Мелітопольського міського районного суду Юлії Горбачової щодо відмови визнати, що загибель в червні 2014 року командира транспортного літака Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Олександра Бєлого та півсотні українських захисників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації.

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