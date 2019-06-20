Сбитый Боинг МН17: следствие передаст дело в Гаагский суд
Киев • УНН
Досудебное расследование обстоятельств крушения Боинга МН17 вышло на финишную прямую.
КИЕВ. 20 июня. УНН. Досудебное расследование обстоятельств крушения Боинга МН17 вышло на финишную прямую. Прокуроры Общей международной следственной группы (JIT) объявили имена четырех подозреваемых, которые причастные к преступлению. Виновные объявлены в международный розыск и уже назначена дата первого слушанья в Гаагском суде. В сбитом Боинге погибло 298 пассажиров. Международное расследование возложило вину на Россию. Подробности в материале – УНН.
Международная следственная группа по расследованию крушения, сбитого в 2014 году на Донбассе, Боинга МН17, объявила в международный розыск главных подозреваемых. Прокурор со стороны Нидерландов Фред Вестербеке объявил, что на основании отчета, в международный розыск объявлено 4 подозреваемых, трое из которых граждане России, один – Украины. Следствие установило, что причастными к крушению являются Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, в свою очередь, что приложит усилия, чтобы украинский гражданин Л. Харченко был найден и задержан. Кроме того, украинская сторона уверила, что приговор суда в отношении Л. Харченко будет приведен в исполнение.
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Нидерландский прокурор Ф. Вестербеке отметил, что следствие еще продолжается. Однако, дата первого судебного слушанья уже назначена и слушанье состоится 9 марта 2020 года в 10 утра. Первое слушанье по делу состоится в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе Схипхоле. Вестербеке подчеркнул, что суд пройдет и в том случае, "если подозреваемые решат на него не явиться". Представители следственных органов Нидерландов также опубликовали снимки личного состава 53 бригады ВС РФ, дислоцированной в Курске. Именно за этим военным формированием числиться зенитно-ракетная установка "Бук", из которой был сбит самолет.
Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен подчеркнул, что решение о перемещении боевых образцов не принимаются самостоятельно в бригаде и призвал к сотрудничеству лиц, владеющих информацией для прояснения деталей. Он также добавил, что отказ от сотрудничества российской стороны является "пощечиной" родственникам погибших. Ф. Вестербеке, в свою очередь, отметил, что вина России заключается в том, что "Бук" стал доступен, в результате чего мишенью стали порядка трех сотен людей. Он добавил, что следствие располагает необходимыми доказательствами. "Оглянувшись назад, вы можете установить, что с 17 июля 2014 года они не раскрыли ничего о том, что произошло. Я призываю их начать сотрудничество", - сказал Ф. Вестербеке.
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Не обошлось и без скандалов: накануне, премьер-министр Малайзии Мухатхир Мохаммада поставил под сомнение вину России в причастности к крушению самолета. М. Мохамад утверждал, что против России нет прямых доказательство несмотря на то, что ракета была российского образца. По его словам, она могла быть выпущена и в Украине. Он считает, что и Малайзия должна была быть привлечена к совместному расследованию, а в самом деле с самого начала было замешано "слишком много политики". В ответ на заявления малайзийского премьера, правительство Нидерландов потребовало объяснений. Высказывания конспирологического характера исходили также и от праворадикальных политиков в Нидерландах.
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В то же время, Европейский суд по правам человека направил против России две коллективных иска. Заявителями выступили более трехсот родственников погибших. Заявители обвиняют Россию в том, что она прямо или косвенно ответственно за крушение самолёта и таким образом нарушила вторую статью Декларации о правах человека, гарантирующую право человека на жизнь. Заявители считают, что Россия также не выполнила своих обязательств по содействию в ходе расследования. Между тем, Международная следственная группа говорила о причастности России еще в 2018 году. В марте текущего года представители правительств Нидерландов и Австралии объявили, что с Россией уже проводятся конфиденциальные переговоры о привлечении к ответственности виновных.
Как сообщал УНН, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17, совершавший рейс из Амстердама в Куалу-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году в Донецкой области. Самолет сбили из зенитно-ракетной установки "Бук", которая числилась за 53-й бригадой, являющейся частью ВС РФ, дислоцированной в Курске . В результате трагедии погибли 298 человека, граждане 10 стран.