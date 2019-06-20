Сбитый Боинг МН17: следствие передаст дело в Гаагский суд

КИЕВ. 20 июня. УНН. Досудебное расследование обстоятельств крушения Боинга МН17 вышло на финишную прямую. Прокуроры Общей международной следственной группы (JIT) объявили имена четырех подозреваемых, которые причастные к преступлению. Виновные объявлены в международный розыск и уже назначена дата первого слушанья в Гаагском суде. В сбитом Боинге погибло 298 пассажиров. Международное расследование возложило вину на Россию. Подробности в материале – УНН.



Международная следственная группа по расследованию крушения, сбитого в 2014 году на Донбассе, Боинга МН17, объявила в международный розыск главных подозреваемых. Прокурор со стороны Нидерландов Фред Вестербеке объявил, что на основании отчета, в международный розыск объявлено 4 подозреваемых, трое из которых граждане России, один – Украины. Следствие установило, что причастными к крушению являются Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, в свою очередь, что приложит усилия, чтобы украинский гражданин Л. Харченко был найден и задержан. Кроме того, украинская сторона уверила, что приговор суда в отношении Л. Харченко будет приведен в исполнение.



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Нидерландский прокурор Ф. Вестербеке отметил, что следствие еще продолжается. Однако, дата первого судебного слушанья уже назначена и слушанье состоится 9 марта 2020 года в 10 утра. Первое слушанье по делу состоится в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе Схипхоле. Вестербеке подчеркнул, что суд пройдет и в том случае, "если подозреваемые решат на него не явиться". Представители следственных органов Нидерландов также опубликовали снимки личного состава 53 бригады ВС РФ, дислоцированной в Курске. Именно за этим военным формированием числиться зенитно-ракетная установка "Бук", из которой был сбит самолет.



Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен подчеркнул, что решение о перемещении боевых образцов не принимаются самостоятельно в бригаде и призвал к сотрудничеству лиц, владеющих информацией для прояснения деталей. Он также добавил, что отказ от сотрудничества российской стороны является "пощечиной" родственникам погибших. Ф. Вестербеке, в свою очередь, отметил, что вина России заключается в том, что "Бук" стал доступен, в результате чего мишенью стали порядка трех сотен людей. Он добавил, что следствие располагает необходимыми доказательствами. "Оглянувшись назад, вы можете установить, что с 17 июля 2014 года они не раскрыли ничего о том, что произошло. Я призываю их начать сотрудничество", - сказал Ф. Вестербеке.



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Не обошлось и без скандалов: накануне, премьер-министр Малайзии Мухатхир Мохаммада поставил под сомнение вину России в причастности к крушению самолета. М. Мохамад утверждал, что против России нет прямых доказательство несмотря на то, что ракета была российского образца. По его словам, она могла быть выпущена и в Украине. Он считает, что и Малайзия должна была быть привлечена к совместному расследованию, а в самом деле с самого начала было замешано "слишком много политики". В ответ на заявления малайзийского премьера, правительство Нидерландов потребовало объяснений. Высказывания конспирологического характера исходили также и от праворадикальных политиков в Нидерландах.



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В то же время, Европейский суд по правам человека направил против России две коллективных иска. Заявителями выступили более трехсот родственников погибших. Заявители обвиняют Россию в том, что она прямо или косвенно ответственно за крушение самолёта и таким образом нарушила вторую статью Декларации о правах человека, гарантирующую право человека на жизнь. Заявители считают, что Россия также не выполнила своих обязательств по содействию в ходе расследования. Между тем, Международная следственная группа говорила о причастности России еще в 2018 году. В марте текущего года представители правительств Нидерландов и Австралии объявили, что с Россией уже проводятся конфиденциальные переговоры о привлечении к ответственности виновных.



Как сообщал УНН, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17, совершавший рейс из Амстердама в Куалу-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году в Донецкой области. Самолет сбили из зенитно-ракетной установки "Бук", которая числилась за 53-й бригадой, являющейся частью ВС РФ, дислоцированной в Курске . В результате трагедии погибли 298 человека, граждане 10 стран.