Збитий Боїнг МН17: слідство передасть справу до Гаазького суду

КИЇВ. 20 червня. УНН. Досудове розслідування обставин катастрофи Боїнга МН17 вийшло на фінішну пряму. Прокурори Загальною міжнародної слідчої групи (JIT) оголосили імена чотирьох підозрюваних, які причетні до злочину. Винні оголошені в міжнародний розшук і вже призначена дата першого слухання в Гаазькому суді. У збитому Боїнгу загинуло 298 пасажирів. Міжнародне розслідування поклало провину на Росію. Подробиці в матеріалі - УНН.



Міжнародна слідча група з розслідування аварії, збитого в 2014 році на Донбасі, Боїнга МН17, оголосила в міжнародний розшук головних підозрюваних. Прокурор з боку Нідерландів Фред Вестербеке оголосив, що на підставі звіту, в міжнародний розшук оголошено 4 підозрюваних, троє з яких громадяни Росії, один - України. Слідство встановило, що причетними до краху є Олег Пулатов, Ігор Гиркин, Сергій Дубинський і Леонід Харченко. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, в свою чергу, що докладе зусиль, щоб український громадянин Л. Харченко був знайдений і затриманий. Крім того, українська сторона запевнила, що вирок суду щодо Л. Харченко буде приведений у виконання.



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Нідерландський прокурор Ф. Вестербеке зазначив, що слідство ще триває. Однак, дата першого судового слухання вже призначена і слухання відбудеться 9 березня 2020 року о 10 ранку. Перше слухання у справі відбудеться в Гаазькому суді в комплексі Схіпхол з особливою охороною. Вестербеке підкреслив, що суд відбудеться і в тому випадку, "якщо підозрювані вирішать на нього не з'явитися". Представники слідчих органів Нідерландів також опублікували знімки особового складу 53 бригади ЗС РФ, дислокованої в Курську. Саме за цим військовим формуванням значитися зенітно-ракетна установка "Бук", з якої було збито літак.



Глава департаменту розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен підкреслив, що рішення про переміщення бойових зразків не приймаються самостійно в бригаді і закликав до співпраці осіб, які володіють інформацією для прояснення деталей. Він також додав, що відмова від співпраці російської сторони є "ляпасом" родичам загиблих. Ф. Вестербеке, в свою чергу, зазначив, що вина Росії полягає в тому, що "Бук" став доступний, в результаті чого мішенню стали близько трьох сотень людей. Він додав, що слідство має необхідні докази. "Озирнувшись назад, ви можете встановити, що з 17 липня 2014 року ці фірми не розкрили нічого про те, що сталося. Я закликаю їх почати співпрацю", - сказав Ф. Вестербеке.



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Не обійшлося і без скандалів: напередодні, прем'єр-міністр Малайзії Мухатхір Мохаммада поставив під сумнів вину Росії в причетності до краху літака. М. Мохамад стверджував, що проти Росії немає прямих доказ незважаючи на те, що ракета була російського зразка. За його словами, вона могла бути випущена і в Україні. Він вважає, що і Малайзія повинна була бути притягнута до спільного розслідування, а справді з самого початку було замішано "занадто багато політики". У відповідь на заяви малайзійського прем'єра, уряд Нідерландів зажадав пояснень. Висловлювання конспірологічного характеру виходили також і від праворадикальних політиків в Нідерландах.



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У той же час, Європейський суд з прав людини направив проти Росії два колективних позови. Заявниками виступили більше трьохсот родичів загиблих. Заявники звинувачують Росію в тому, що вона прямо або побічно відповідальна за авіакатастрофу літака і таким чином порушила ще одну статтю Декларації про права людини, яка гарантує право людини на життя. Заявники вважають, що Росія також не виконала своїх зобов'язань щодо сприяння в ході розслідування. Тим часом, Міжнародна слідча група говорила про причетність Росії ще в 2018 році. У березні поточного року представники урядів Нідерландів та Австралії оголосили, що з Росією вже проводяться конфіденційні переговори про притягнення до відповідальності винних.



Як повідомляв УНН, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що здійснював рейс з Амстердама в Куалу-Лумпур, зазнав аварії в 2014 році в Донецькій області. Літак збили з зенітно-ракетної установки "Бук", яка була зарахована за 53-ю бригадою, яка є частиною ВС РФ, дислокованої в Курську. В результаті трагедії загинули 298 людини, громадяни 10 країн.