Нидерланды сделали первый шаг для судебного процесса над преступниками, которые сбили МН17

"Согласно ст. 6 Соглашения с Нидерландами о о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, Нидерланды обратились с просьбой к Украине направить запрос о передаче производства относительно 4 человек, которым объявлено подозрение", - написал Петухов.

По его словам, "это первый шаг необходимый для судебного процесса над преступниками, которые сбили Боинг, в Нидерландах".

Напомним, по словам следователей, сегодня были выданы международные ордера на арест всех четырех подозреваемых.

Также сегодня следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в комплексе в Схипхол, который находится в под особой охраной.