Нідерланди зробили перший крок для судового процесу над злочинцями, що збили МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Нідерланди звернулися з проханням до України направити запит про передачу провадження щодо 4 осіб, яким оголошено підозру. Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відповідно до ст. 6 Угоди з Нідерландами про про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, Нідерланди звернулися з проханням до України направити запит про передачу провадження щодо 4 осіб, яким оголошено підозру", - написав Петухов.
За його словами, "це перший крок необхідний для судового процесу над злочинцями, які збили Боїнг, у Нідерландах".
Нагадаємо, за словами слідчих, сьогодні були видані міжнародні ордери на арешт всіх чотирьох підозрюваних.
Також сьогодні слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді у комплексі в Схіпхол, що перебуває у під особливою охороною.