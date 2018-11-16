Сборные Украины и Словакии объявили заявки на матч Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Трнаве на стадионе "имени Антона Малатинського" сборная Украины проведет заключительный поединок Лиги наций УЕФА 2018/2019 против национальной команды Словакии. Сейчас стали известны заявки обоих коллективов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В заявку украинской команды попали 23 игрока:
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- Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Леганес").
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- Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба - "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Игорь Пластун ( "Гент").
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- Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ( "Шальке"), Руслан Малиновский ( "Генк"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ( "Андерлехт"), Иван Петряк ( "Ференцварош"), Марьян Швед ("Карпаты").
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- Нападающий Роман Яремчук ( "Гент"), Андрей Борячук ( "Мариуполь").
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В список 23-х словацких футболистов включенных на матч вошли:
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- Вратари: Матуша Kозачик, Марек Родак, Мартин Дубравка.
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- Защитники: Пекарик, Шкртел, Денис Вавро, Милан Шкриниар, Давид Ганцко, Эрик Сабо.
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- Полузащитники: Матуша Беро, Ян Грегуш, Владимир Вайсс, Ондрей Дуда, Стох, Альберт Руснак, Патрик Грошовский, Гамшик, Куцка, Роберт Мак, Станислав Лоботка.
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- Нападающие: Адам Немец, Михал Дурис, Адам Зреляк.
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Заметим, что встреча стартует в 21:45.