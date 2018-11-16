Збірні України та Словаччини оголосили заявки на матч Ліги націй

ukru
Ексклюзив
12:16 • 30804 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 75173 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 82641 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 74357 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 99016 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 107401 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68792 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80979 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146135 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224727 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144724 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 138684 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116129 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103206 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 94012 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 75173 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 107401 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146135 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494811 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 40628 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48844 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187393 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182896 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182163 перегляди
Актуальне
Збірні України та Словаччини оголосили заявки на матч Ліги націй

Збірні України та Словаччини оголосили заявки на матч Ліги націй

Київ • УНН

 • 10264 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Трнаві на стадіоні "імені Антона Малатинського" збірна України проведе заключний поєдинок Ліги націй УЄФА-2018/2019 проти національної команди Словаччини. Наразі стали відомими заявки обох колективів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

До заявки української команди потрапили 23 гравці:

  • Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес").
  • Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – "Шахтар"), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Ігор Пластун ("Гент").
  • Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Євген Коноплянка ("Шальке"), Руслан Маліновський ("Генк"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Євген Макаренко ("Андерлехт"), Іван Петряк ("Ференцварош"), Мар'ян Швед ("Карпати").
  • Нападник: Роман Яремчук ("Гент"), Андрій Борячук ("Маріуполь").

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-чемпіони світу хорвати здобули перший виграш в Лізі націй


Натомість до 23-х словацьких футболістів включених на матч увійшли:

  • Воротарі: Матуш Kозачік, Марек Родак, Мартін Дубравка.
  • Захисники: Петер Пекарик, Мартін Шкртел, Денис Вавро, Мілан Шкрініар, Давид Ганцко, Ерік Сабо.
  • Півзахисники: Матуш Беро, Ян Грегуш, Володимир Вайсс, Ондрей Дуда, Мирослав Стох, Альберт Руснак, Патрік Грошовскій, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Станіслав Лоботка.
  • Нападники: Адам Німець, Міхал Дуріс, Адам Зреляк.

Зауважимо, що зустріч стартуватиме о 21:45.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17