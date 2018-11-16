Збірні України та Словаччини оголосили заявки на матч Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Трнаві на стадіоні "імені Антона Малатинського" збірна України проведе заключний поєдинок Ліги націй УЄФА-2018/2019 проти національної команди Словаччини. Наразі стали відомими заявки обох колективів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До заявки української команди потрапили 23 гравці:
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- Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес").
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- Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – "Шахтар"), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Ігор Пластун ("Гент").
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- Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Євген Коноплянка ("Шальке"), Руслан Маліновський ("Генк"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Євген Макаренко ("Андерлехт"), Іван Петряк ("Ференцварош"), Мар'ян Швед ("Карпати").
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- Нападник: Роман Яремчук ("Гент"), Андрій Борячук ("Маріуполь").
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Натомість до 23-х словацьких футболістів включених на матч увійшли:
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- Воротарі: Матуш Kозачік, Марек Родак, Мартін Дубравка.
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- Захисники: Петер Пекарик, Мартін Шкртел, Денис Вавро, Мілан Шкрініар, Давид Ганцко, Ерік Сабо.
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- Півзахисники: Матуш Беро, Ян Грегуш, Володимир Вайсс, Ондрей Дуда, Мирослав Стох, Альберт Руснак, Патрік Грошовскій, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Станіслав Лоботка.
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- Нападники: Адам Німець, Міхал Дуріс, Адам Зреляк.
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Зауважимо, що зустріч стартуватиме о 21:45.