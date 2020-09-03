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Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

Киев • УНН

 • 15635 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинская футбольная сборная под руководством Андрея Шевченко обыграла Швейцарию во встрече стартового тура Лиги наций сезона 2020-2021 годов, передает корреспондент УНН.

Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

Меньший процент владения мячом по итогам баталии (39:61) не помешал “желто-голубым” набрать важные три очка на групповой стадии.

На 14 минуте быстрый выпад подопечных Шевченко обернулся для гостей пропущенным голом. На удар Тимчика голкипер среагировал, но отпустил игровой снаряд у себя. Зато Тимчик передачей нашел Андрея Ярмоленко и игрок “Вест Хэма” пятой прислал мяч в сетку ворот.

На 41 минуте Зинченко дал возможность нанести дальнего выстрела Харису Сеферович, который был удивительно точен в своей попытке — 1:1. В середине второй половины именно Зинченко оформил эффектный результативный удар левой ногой за шиворот вратарю и принес украинском выигрыш 2:1.

Заметим, что 6 сентября Украина в гостях встретится с Испанией в рамках второго тура соревнований.

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