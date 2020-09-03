Збірна України здобула виграш на старті Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська футбольна збірна під орудою Андрія Шевченка обіграла Швейцарію у зустрічі стартового туру Ліги націй сезону 2020-2021 років, передає кореспондент УНН.
Менший відсоток володіння м’ячем за підсумками баталії (39:61) не завадив “жовто-блакитним” набрати важливі три очки на груповій стадії.
На 14 хвилині швидкий випад підопічних Шевченка обернувся для гостей пропущеним голом. На удар Тимчика голкіпер зреагував, але відпустив ігровий снаряд біля себе. Натомість Тимчик передачею знайшов Андрія Ярмоленка і гравець “Вест Хема” п’ятою надіслав м’яч у сітку воріт.
На 41 хвилині Зінченко дав можливість завдати дальнього пострілу Харісу Сеферовичу, який був напрочуд точним у своїй спробі — 1:1. В середині другої половини саме Зінченко оформив ефектний результативний удар лівою ногою за комірець воротарю та приніс українцям виграш 2:1.
Зауважимо, що 6 вересня Україна в гостях зустрінеться із Іспанією в рамках другого туру змагань.