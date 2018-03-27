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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41296 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62930 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107870 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146751 просмотра

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Сборная Украины по настольному теннису разгромила Польшу на старте отбора к ЧЕ-2019

Сборная Украины по настольному теннису разгромила Польшу на старте отбора к ЧЕ-2019

Киев  •  УНН

 • 10835 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Чернигове украинская женская сборная по настольному теннису стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2019-го года, передает корреспондент УНН.

В первой встрече Маргарита Песоцкая разобралась с полячкой Шлазак 3:0 по партиям (11:1, 11:5, 11:3). В следующей встрече за сборную Украины дебютировала Соломия Братейко, которая справилась с сопротивлением Клаудии Кушинський - 3:0 (11:2, 11:6, 11:6). Анна Гапонова также не дала шансов оппонентке и выиграла 3:0 (11:7, 11:5, 11:6).

Примечательно, что польская сборная выступала не основным составом.

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Отметим, что в первой встрече нашей группы Польша победила Словению.

Добавим, что в следующем туре "желто-голубые" проведут матчевую встречу в Любляне против Словении 22 мая. Следующая домашняя игра пройдет 4 декабря со Словенией.

Украинские Национальные Новости

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