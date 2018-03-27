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Збірна України з настільного тенісу розгромила Польщу на старті відбору до ЧЄ-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чернігові українська жіноча збірна з настільного тенісу стартувала у відбірковому циклі до чемпіонату Європи 2019-го року, передає кореспондент УНН.

У першій зустрічі Маргарита Пісоцька розібралася із полячкою Шлазак 3:0 по партіям (11:1, 11:5, 11:3). В наступній зустрічі за збірну України дебютувала Соломія Братейко, яка впоралася із опором Клаудії Кушинської – 3:0 (11:2, 11:6, 11:6). Ганна Гапонова також не дала шансів опонентці і виграла 3:0 (11:7, 11:5, 11:6).

Примітно, що польська збірна виступала не основним складом.

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Відзначимо, що у першій зустрічі нашої групи Польща перемогла Словенію.

Додамо, що у наступному турі "жовто-блакитні" проведуть матчеву зустріч у Любляні проти Словенії 22-го травня. Наступна домашня гра пройде 4-го грудня із Словенією.

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