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Сборная Украины отправилась в Испанию на спарринг с Саудовской Аравией

Сборная Украины отправилась в Испанию на спарринг с Саудовской Аравией

Киев  •  УНН

 • 9350 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальная сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко завершила тренировочный процесс в Харькове и отправилась на первую контрольную мартовскую игру. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Утром к "желто-синим" прибыл защитник "Шахтера" Иван Ордец, который пропустил первые дни сбора из-за рождения в семье дочери.

Позже украинский коллектив провел тренировку на стадионе "Металлист". Часовая тренировка была достаточно интенсивной.

Наставники испытывали исполнителей в различных тактических сочетаниях и игровых сериях.

По возвращении в отель сборники отправились в аэропорт. С 16:00 команда отправилась в пятичасовой перелет в Малагу.

Отметим, что подопечные Шевченко отправились в Испанию в составе 24-х игроков, ведь нападающий Роман Яремчук сегодня покинул расположение сборной.

Напомним, что перед контрольным поединком с Саудовской Аравией, который состоится 23-го марта, Шевченко получил советы от наставника ФК "Аль-Ахли" Сергея Реброва.

Украинские Национальные Новости

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