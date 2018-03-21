Сборная Украины отправилась в Испанию на спарринг с Саудовской Аравией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальная сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко завершила тренировочный процесс в Харькове и отправилась на первую контрольную мартовскую игру. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Утром к "желто-синим" прибыл защитник "Шахтера" Иван Ордец, который пропустил первые дни сбора из-за рождения в семье дочери.
Позже украинский коллектив провел тренировку на стадионе "Металлист". Часовая тренировка была достаточно интенсивной.
Наставники испытывали исполнителей в различных тактических сочетаниях и игровых сериях.
По возвращении в отель сборники отправились в аэропорт. С 16:00 команда отправилась в пятичасовой перелет в Малагу.
Отметим, что подопечные Шевченко отправились в Испанию в составе 24-х игроков, ведь нападающий Роман Яремчук сегодня покинул расположение сборной.
Напомним, что перед контрольным поединком с Саудовской Аравией, который состоится 23-го марта, Шевченко получил советы от наставника ФК "Аль-Ахли" Сергея Реброва.