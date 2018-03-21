Збірна України вирушила до Іспанії на спаринг з Саудівською Аравією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національна збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка завершила тренувальний процес у Харкові та відправилася на першу контрольну березневу гру. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.
Зранку до стану "жовто-блакитних" прибув захисник "Шахтаря" Іван Ордець, який пропустив перші дні збору через народження в сім'ї доньки.
Пізніше український колектив провів тренування на стадіоні "Металіста". Годинне тренування було досить інтенсивним.
Наставники випробовували виконавців у різних тактичних поєднаннях та ігрових серіях.
Після повернення до готелю збірники вирушили до аеропорту. З 16:00 команда відправилася в п'ятигодинний переліт до Малаги.
Зазначимо, що підопічні Шевченка вирушили до Іспанії у складі 24-х гравців, адже нападник Роман Яремчук сьогодні залишив табір збірної.
Нагадаємо, що перед контрольним поєдинком з Саудівською Аравією, який відбудеться 23-го березня, Шевченко отримав поради від наставника ФК "Аль-Ахлі" Сергія Реброва.