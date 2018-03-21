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Збірна України вирушила до Іспанії на спаринг з Саудівською Аравією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Національна збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка завершила тренувальний процес у Харкові та відправилася на першу контрольну березневу гру. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.

Зранку до стану "жовто-блакитних" прибув захисник "Шахтаря" Іван Ордець, який пропустив перші дні збору через народження в сім'ї доньки.

Пізніше український колектив провів тренування на стадіоні "Металіста". Годинне тренування було досить інтенсивним.

Наставники випробовували виконавців у різних тактичних поєднаннях та ігрових серіях.

Після повернення до готелю збірники вирушили до аеропорту. З 16:00 команда відправилася в п'ятигодинний переліт до Малаги.

Зазначимо, що підопічні Шевченка вирушили до Іспанії у складі 24-х гравців, адже нападник Роман Яремчук сьогодні залишив табір збірної.

Нагадаємо, що перед контрольним поєдинком з Саудівською Аравією, який відбудеться 23-го березня, Шевченко отримав поради від наставника ФК "Аль-Ахлі" Сергія Реброва. 

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