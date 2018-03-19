Сборная Украины начала сбор перед спаррингами с Саудовской Аравией и Японией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальная команда собралась сегодня в Харькове для того, чтобы начать свой мартовский сбор. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Основная группа игроков прилетела регулярным рейсом из Киева. Уже через 40 минут автобус с 16-ю футболистами на борту и тренерским штабом в полном составе и во главе с Андреем Шевченко прибыл в гостиницу “Superior Golf & Spa Resort”.
За час до партнеров присоединился и Евгений Коноплянка, самолет которого из Варшавы также прибыл по расписанию.
На игроков, которые в уик-энд не выступали за свои клубы, ждали фитнес-тренировки под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового. Участие в этом занятии приняли семь исполнителей Коваленко, Матвиенко, Зинченко, Шепелев, Буяльский, Петряк и Хачериди.
Примечательно, что вечерняя тренировка сегодня была отменена в связи с морозом и большим количеством выпавшего снега в Харькове в течение ночи и дня. Несмотря на это и на то, что большинство футболистов в уик-энд было достаточно игровой практики, тренерский штаб решил отдать предпочтение восстановлению игроков.
Добавим также, 23 и 27-го марта “желто-голубые” проведут контрольные игры против Саудовской Аравии и Японии соответственно.