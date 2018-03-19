Збірна України розпочала збір перед спарингами з Саудівською Аравією та Японією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національна команда зібралася сьогодні в Харкові для того, аби розпочати свій березневий збір. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.

Основна група гравців прилетіла регулярним рейсом із Києва. Вже за 40 хвилин автобус із 16-ма футболістами на борту та тренерським штабом у повному складі і на чолі з Андрієм Шевченком прибув до готелю “Superior Golf & Spa Resort”.

За годину до партнерів приєднався й Євген Коноплянка, літак якого з Варшави також прибув за розкладом.

На гравців, які в уїк-енд не виступали за свої клуби, чекало фітнес-тренування під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового. Участь у цьому занятті взяли семеро виконавців: Коваленко, Матвієнко, Зінченко, Шепелєв, Буяльський, Петряк та Хачеріді.

Примітно, що вечірнє тренування сьогодні було скасоване у зв’язку з морозом та великою кількістю снігу, що випав у Харкові впродовж ночі та дня. Зважаючи на це й на те, що більшість футболістів у вік-енд мала достатньо ігрової практики, тренерський штаб вирішив надати перевагу відновленню гравців.

Додамо також, 23 і 27-го березня “жовто-блакитні” проведуть контрольні ігри проти Саудівської Аравії та Японії відповідно.

Українські Національні Новини

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