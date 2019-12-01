Сборная Украины проведет контрольную игру с действующими чемпионами мира

Как сообщил президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, в Бухаресте, где проходила процедура жеребьевки Евро-2020, была достигнута предварительная договоренность с тренерским штабом национальных сборных Франции и Польши о проведении товарищеских матчей.

Обе встречи "сине-желтые" планируют провести на выезде: во Франции - 27 марта и в Польше - 31 марта.

Заметим, что действующие чемпионы мира французы идут вторыми в рейтинге ФИФА, а поляки - 19-е.