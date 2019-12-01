Збірна України проведе контрольну гру із чинними чемпіонами світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зустрінеться із двома іншими учасниками чемпіонату Європи. Про це сказано на сайті УАФ, передає УНН.
Як повідомив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, в Бухаресті, де відбувалася процедура жеребкування Євро-2020, було досягнуто попередньої домовленості з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.
Обидві зустрічі "синьо-жовті" планують провести на виїзді: у Франції — 27 березня та в Польщі — 31 березня.
Зауважимо, що чинні чемпіони світу французи йдуть другими в рейтингу ФІФА, а поляки – 19-ті.