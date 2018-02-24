Сборная США впервые в истории выиграла олимпийский мужской турнир по керлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялся финальный поединок зимних Олимпийских игр по мужскому керлингу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финале американцы в составе Джона Лендстайнера, Мэтта Хэмилтона, Тайлера Джорджа и Джона Шустера, победили сборную Швеции с результатом 10:7. До этого наивысшим достижением американцев на Олимпийских играх были бронзовые награды.
Обладателями бронзовых наград стали керлингисты из Швейцарии, которые нанесли поражение Канаде — 7:5.
Заметим, что керлинг — это командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды (“камни”) в сторону размеченной на льду мишени.
Напомним, что в турнире по микста керлингисты Канады оказались лучшими — “золото” в активе.