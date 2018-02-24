Збірна США вперше в історії виграла олімпійський чоловічий турнір з керлінгу

У фіналі американці у складі Джона Лендстайнера, Метта Хемілтона, Тайлера Джорджа і Джона Шустера, перемогли збірну Швеції з результатом 10:7. До цього найвищим досягненням американців на Олімпійських іграх були бронзові нагороди.

Володарями бронзових нагород стали керлінгісти зі Швейцарії, які завдали поразки Канаді – 7:5.

Зауважимо, що керлінг – це командна спортивна гра на крижаному майданчику. Учасники двох команд по черзі пускають по льоду спеціальні важкі гранітні снаряди ("камені") в сторону розміченої на льоду мішені.

Нагадаємо, що у турнірі з міксту керлінгісти Канади виявилися найкращими – "золото" в активі.