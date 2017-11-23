Сборная Перу может потерять право участия в чемпионате мира по футболу 2018

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26225 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33911 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33548 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99879 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87328 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96958 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124261 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115889 просмотра

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Сборная Перу может потерять право участия в чемпионате мира по футболу 2018

Сборная Перу может потерять право участия в чемпионате мира по футболу 2018

Киев  •  УНН

 • 17775 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальную команду Перу могут лишить права участия в мундиале 2018 года в России. Сообщает УНН со ссылкой на Libero.

Отмечается, что перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, который предусматривает переход федерации футбола страны под полный контроль государства. Подобная практика запрещается правилами ФИФА.

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В случае принятия закона, организация может исключить перуанской федерацию из своего состава. Итак, команда страны не будет возможности выступить на ЧМ-2018.

Напомним, сборная Перу завоевала последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России

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