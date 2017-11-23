Сборная Перу может потерять право участия в чемпионате мира по футболу 2018

Отмечается, что перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, который предусматривает переход федерации футбола страны под полный контроль государства. Подобная практика запрещается правилами ФИФА.

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В случае принятия закона, организация может исключить перуанской федерацию из своего состава. Итак, команда страны не будет возможности выступить на ЧМ-2018.

Напомним, сборная Перу завоевала последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России