Збірна Перу може втратити право участі в чемпіонаті світу з футболу 2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національну команду Перу можуть позбавити права участі в мундіалі 2018 року в Росії. Повідомляє УНН з посиланням на Libero.

Зазначається, що перуанський політик Палома Носеда запропонувала прийняти закон, який передбачає перехід федерації футболу країни під повний контроль держави. Подібна практика забороняється правилами ФІФА.

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У разі прийняття закону, організація може виключити перуанську федерацію зі свого складу. Отже, команда країни не матиме можливості виступити на ЧС-2018.

Нагадаємо, збірна Перу завоювала останню путівку на Чемпіонат світу з футболу 2018, який пройде у Росії

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