Збірна Перу може втратити право участі в чемпіонаті світу з футболу 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національну команду Перу можуть позбавити права участі в мундіалі 2018 року в Росії. Повідомляє УНН з посиланням на Libero.
Зазначається, що перуанський політик Палома Носеда запропонувала прийняти закон, який передбачає перехід федерації футболу країни під повний контроль держави. Подібна практика забороняється правилами ФІФА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний тренер збірної Австралії з футболу покинув свою посаду
У разі прийняття закону, організація може виключити перуанську федерацію зі свого складу. Отже, команда країни не матиме можливості виступити на ЧС-2018.
Нагадаємо, збірна Перу завоювала останню путівку на Чемпіонат світу з футболу 2018, який пройде у Росії