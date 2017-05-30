Сборная Финляндии объявила состав на игру отбора ЧМ-2018 против Украины

Для подготовки к предстоящей отборочной встречи руководитель финской сборной вызвал 22 футболиста:



Вратари: Лукаш Градецкий ( "Айнтрахт", Германия), Йессе Йоронен ( "Фулхэм", Англия), Ансси Яаккола ( "Рединг", Англия)



Защитники: Коричневый Аркивуо, Юхани Ояла (оба - "Хеккен", Швеция), Никлас Мойсандер ( "Вердер", Германия), Сауле Вяйсянен ( «АИК», Швеция), Валттери Морен ( "Васланд-Беверен", Бельгия), Янне Саксела ( "Спарта", Нидерланды), Йере Уронен ( "Генк", Бельгия)



Полузащитники: Моштаг Ягуб ( "ХИК", Финляндия), Мехмет Хетемай ( "СОК", Финляндия), Юкка Райтала ( "Коламбус Крю", США), Маркус Халсти ( "Мидтьюлланн", Дания), Томас Лам ( "Ноттингем Форест" , Англия), Робин Лод ( "Панатинаикос", Греция), Каспер Хямяляйнен ( "Легия", Польша), Рику Риски ( "Оддс", Норвегия), Фредрик Йенсен ( "Твенте", Нидерланды)



Нападающие: Йоэль Похьянпало ( "Байер", Германия), Пукки ( "Брондбю", Дания), Эро Маркканен ( «АИК», Швеция).



Примечательно, что в заявку попало два представителя национального чемпионата Финляндии.

Заметим, что противостояние команд состоится 11 июня на стадионе "Ратина" в Тампере.