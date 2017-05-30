Збірна Фінляндії оголосила склад на гру відбору ЧС-2018 проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва назвав список футболістів, викликаних на найближчий кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2018 року із командою України, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Для підготовки до майбутньої відбіркової зустрічі керманич фінської збірної викликав 22 футболісти:
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- Воротарі: Лукаш Градецкі (“Айнтрахт”, Німеччина), Йєссе Йоронен (“Фулхем”, Англія), Анссі Яаккола (“Редінг”, Англія)
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- Захисники: Карі Арківуо, Юхані Ояла (обидва — “Хеккен”, Швеція), Ніклас Мойсандер (“Вердер”, Німеччина), Саулі Вяйсянен (“АІК”, Швеція), Валттері Морен (“Васланд-Беверен”, Бельгія), Янне Саксела (“Спарта”, Нідерланди), Йєре Уронен (“Генк”, Бельгія)
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- Півзахисники: Моштаг Ягубі (“ХІК”, Фінляндія), Мехмет Хетемай (“СІК”, Фінляндія), Юкка Райтала (“Коламбус Крю”, США), Маркус Халсті (“Мідтьюлланн”, Данія), Томас Лам (“Ноттінгем Форест”, Англія), Робін Лод (“Панатінаїкос”, Греція), Каспер Хямяляйнен (“Легія”, Польща), Ріку Ріскі (“Оддс”, Норвегія), Фредрік Йєнсен (“Твенте”, Нідерланди)
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- Нападники: Йоель Похьянпало (“Байєр”, Німеччина), Теему Пуккі (“Брондбю”, Данія), Еро Маркканен (“АІК”, Швеція).
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Примітно, що до заявки потрапило лише двоє представників національного чемпіонату Фінляндії.
Зауважимо, що протистояння команд відбудеться 11 червня на стадіоні “Ратіна” у Тампере.