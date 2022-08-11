Собирал данные о поставках оружия в Украину: задержали "военного эксперта"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Служба безопасности задержала жителя Киева, который работал на россию и собирал разведданные о поставках западного вооружения в Украину. Мужчина позиционировал себя "военным экспертом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Цитата
"Служба безопасности предотвратила передачу в рф закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада. В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставке иностранного оружия и боеприпасов в Украину", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, предатель – житель Киева, который позиционировал себя как "военный эксперт". Его завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб для проведения разведывательно-взрывной деятельности в столице.
Для получения закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в частности среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.
В первую очередь злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ.
Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки западного вооружения. Кроме того, враг планировал использовать разведданные для срыва международных договоренностей Украины со странами-партнерами в области обороны.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором".
Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, который работал на спецслужбы рф. Предателем оказался экс-чиновник Харьковского городского совета.