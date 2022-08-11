Збирав дані про постачання зброї в Україну: затримали "військового експерта"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Служба безпеки затримала жителя Києва, який працював на росію і збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну. Чоловік позиціонував себе "військовим експертом". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки запобігла передачі в рф закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу. В ході слідчо-оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, зрадник – житель Києва, який позиціонував себе як "військовий експерт". Його завербував кадровий співробітник російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності у столиці.
Для отримання закритих відомостей зловмисник використовував особисті зв’язки, зокрема серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах.
Насамперед зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ.
Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування західного озброєння. Крім того, ворог планував використати розвіддані для зриву міжнародних домовленостей України з країнами-партнерами в галузі оборони.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором".
Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради.